Après Free, SFR met fin à son grand réseau communautaire WiFi pour tous ses abonnés

Les réseaux SFR WiFi et WiFi FON ont tiré leur révérence le 1er mai.

Premier opérateur à avoir lancé un réseau communautaire WiFi en France pour ses abonnés d’abord baptisée Neuf WiFi à son lancement en 2007 puis SFR WiFi après le rachat de Neuf Cegetel, la filiale d’Altice annonce mettre fin à son service : “Les réseaux SFR WiFi et WiFi FON s’arrêteront définitivement à partir du 1er mai 2023”, informe son service d’assistance.

SFR WiFi, bien connu des étudiants à la fin des années 2000, proposait un accès à Internet hors du domicile, gratuitement, grâce à un réseau de centaines de milliers de hotspots en France. Ces points d’accès publics, réservés aux clients SFR, sont nommés SFR WiFi FON et SFR WiFi Mobile. “Ce réseau était composé des réseaux des box éligibleshors serveurs Très Haut Débit des abonnés. Ceux détenant l’option SFR WIFI pouvait alors intégrer la communauté et ainsi surfer partout gratuitement en se connectant à de nombreux hotspots.

Dans le même temps, l’opérateur au carré rouge arrête également SFR WiFi Fon, un large réseau pour se connecter en WiFi à l’international. Les abonnés pouvaient accéder au WiFi gratuit et illimité via plusieurs centaines de milliers de points d’accès WiFi dans près de 70 pays comme l’Australie, le Brésil, la Russie, les Etats-Unis, l’Europe, la Corée-du-Sud et le Japon.

“Pour continuer à vous connecter à Internet lors de vos déplacements à l’étranger, vous pouvez effectuer un partage de connexion mobile entre votre smartphone Android ou votre iPhone et l’équipement compatible de votre choix (ordinateur, tablette ou autres) ou souscrire une offre SFR Internet Partout, mais aussi à l’option MultiSurf de SFR”, précise l’assistance. De son côté, Free a lui mis fin à son réseau communautaire pour ses abonnés Fixe en 2021.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox