5G : le Top 50 des villes françaises les mieux couvertes, et quelques surprises

Les habitants de Clermont-Ferrand, Nîmes et Nice disposent de la meilleure couverture 5G selon un nouveau classement du comparateur Lemon.fr.

Quelles sont les villes françaises les mieux et moins bien couvertes en 5G ? Pour s’en rendre compte, Lemon.fr, comparateur de box internet et de forfaits mobiles Lemon.fr publie pour la première fois un TOP 50 établi par rapport au nombre d’antennes pour 1 000 habitants, ce qui peut donner un bon reflet de la couverture. Ce classement a été réalisé à partir des données fournies par l’ANFR (avril 2023) et de l’ARCEP (31 décembre 2022).

Avec un ratio de 1,32 antenne pour 1 000 habitants, Clermont-Ferrand arrive en tête devançant d’un cheveu Aix-en-Provence (1,31). Nice (1,26) complète le podium, suivi par Nîmes (1,25) et Dijon (1,22). En bas de classement, “Rouen (0,42), Amiens (0,50) et Dunkerque (0,53) occupent les trois dernières places, positions qui étaient déjà les leurs un an auparavant”, apprend-on.

Autre enseignement, les trois plus grandes villes françaises ne sont pas les mieux couvertes. Paris se classe 27e (0,85 pour 1 000 habitants contre 0,62 fin 2021) alors que Marseille arrive à la 22e place (0,89 contre 0,74 fin 2021) et Lyon à la 30e (0,81 contre 0,59 fin 2021). Leur densité de population élevée nécessite plus d’antennes.

“En un an, les plus fortes progressions en matière d’antennes commercialisées ont été enregistrées par Besançon, passé de la 38e à la 16e place de notre palmarès avec un ratio de 0,96 antenne pour 1 000 habitants (contre 0,56 un an auparavant), Reims qui progresse de la 45e à la 23e position et Strasbourgqui gagne 10 places de la 28e à la 18e avec un ratio de 0,93 contre 0,65 .”

Si Free Mobile reste largement en tête des opérateurs en matière d’antennes techniquement opérationnelles grâce au déploiement massif de la bande 700 MHz (pour une meilleure couverture) par rapport à la bande coeur 3,5 GHz, il perd toutefois du terrain sur ses rivaux selon les statistiques de Lemon. Sa part aurait ainsi reculé en un an de 47 à 39% au profit d’une part de Bouygues Telecom ( 29% contre 27%) et de SFR (21% contre 17%) qui déploient la bande 2100 MHz et d’Orange à moindre mesure (11% contre 9%) lequel est le seul à privilégier uniquement la fréquence 3,5 GHz qui apporte plus de débit. S’il couvre d’ores et déjà plus de 89% de la population, Free Mobile a ralenti le déploiement de sa 5G par rapport à ses rivaux depuis près d’un an.

Selon les chiffres de l’Agence nationale des fréquences, 30 829 sites 5G étaient déclarés techniquement opérationnel par les opérateurs au 1er mai. La quasi-totalité de ces implantations 5G sont autorisées sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. Selon les déclarations des opérateurs, 76,5 % des sites autorisés émettent des ondes radio mais ils peuvent ne pas encore être commercialement ouverts.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox