Abonnés Freebox Delta et Revolution: après le 1080p sur Android, une nouvelle fonctionnalité très attendue arrive sur iOS

MyCanal s’active pour ses utilisateurs sur Android avec l’arrivée progressive du 1080p, mais également sur iOS, avec une nouvelle version qui inclus enfin le mode sombre !

L’application iOS voit une nouvelle mise à jour être déployée avec un ajout attendu : le mode sombre. Cet affichage qui permet de reposer ses yeux et d’éviter d’être ébloui quand on lance son application sur son smartphone. Ainsi, la version 4.2.0 de l’application permet cet affichage, qui peut être activé de deux manières. MyCanal pourra au choix prendre en compte le thème défini sur votre appareil (sur iOS 13), ou être réglé directement dans sur l’application. Pour cela, il faut se rendre dans le menu En Plus/ Réglages, puis Apparence.

Les développeurs se sont même permis une touche d’humour, avec un jeu de mot concernant l’arrivée de Disney+ au sein des offres Canal. ” Alors que Disney+ arrive prochainement dans les offres CANAL+, myCANAL passe du côté obscur de la Force ! “. Amusant ! Pour rappel, le service sera disponible en France le 24 mars prochain.

Pour rappel, myCanal est l’application officielle qui permet aux abonnés Canalsat/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre Freebox Revolution avec “TV by Canal” ou Freebox Delta, qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay.