Comparatif : Le réseau Free Mobile s’agrandit rapidement, mais ses cartes de couverture sont bien différentes de celles d’Orange, SFR et Bouygues

Si Free est toujours dernier en termes de nombre de sites 4G, durant ces dernier mois l’opérateur a fortement accéléré le mouvement, en particulier sur les fréquences 700MHz. Reporté sur une carte, ces données apportent un meilleur éclairage.

Même si Free a ralenti le rythme d’activation de nouveaux sites 4G en janvier, selon l’ANFR, l’opérateur ne faiblit pas sur le déploiement d’antennes 700MHz. Il en a activé pas moins de 734 nouvelles uniquement sur le mois dernier. Et les précédents étaient étaient encore plus haut. Le déploiement des fréquences 700MHz permet de disposer de la 4G+ mais également d’étendre la couverture 4G car ce sont des fréquences plus basses que les 2,6GHz que déployait Free au lancement de la 4G.

Pour se rendre compte de ce déploiement rapide, @arnaudr a compilé les cartes de couverture des différentes fréquences chez Bouygues Télécom, Free, Orange et SFR au 31 janvier 2020, avec les données de l’ANFR (en rouge les antennes activées en janvier). Et comme on peut le constater, Free a de moins en moins à rougir de la comparaison avec ses concurrents. On peut par contre constater une stratégie très différentes entre les opérateurs. Contrairement à Orange, SFR et Bouygues Télécom, Free ne dispose pas de fréquences 800MHz ni 2100MHz et ces 2 cartes sont donc vierges. Par contre, même si les concurrents de Xavier Niel disposent de toute la gamme de fréquences 4G, ils n’en utilisent principalement que 2, à savoir les 1800MHz et les 800MHz. Free pour sa part utilise de façon égale ses 3 bandes de fréquences : 700MHz, 1800MHz et 2600MHz

Cliquez sur l’image pour l’agrandir