Technologies utilisées par Free : focus sur l’agrégation xDSL/4G de la Freebox Delta

Avec le petit dico des technologies utilisées par Free, c’est l’occasion d’approfondir vos connaissances du monde des télécoms et, par extension, des nouvelles technologies. Chaque semaine, un terme expliqué. Aujourd’hui, parlons de l’agrégation xDSL/4G de la Freebox Delta.

Avec ses Freebox Delta et Freebox Delta S, Free propose une fonctionnalité appelée agrégation xDSL/4G. Qu’est-ce donc ? À quoi cela sert-il ?

Comme le nom le suggère, il s’agit de combiner le flux xDSL (ADSL ou VDSL) et le flux 4G. L’objectif est de profiter d’un renfort via la 4G dans le cas d’une connexion xDSL. Surtout si votre liaison xDSL se révèle peu performante. En résumé : améliorer votre connexion à Internet et ses débits.

S’il faut bien évidemment bénéficier d’une couverture 4G, il faut également s’assurer que la fonctionnalité est activée. Cela se passe dans l’interface de gestion Freebox OS, accessible depuis votre navigateur Web (Chrome, Firefox, Opera, Edge, Safari, etc.) à l’adresse http://mafreebox.freebox.fr/. Cela fonctionne également depuis l’application Freebox sur Android et iOS.

Après s’être connecté, allez dans la section “État de la Freebox” et cliquez sur l’onglet “xDSL + 4G”.

Il ne reste alors qu’à cocher la case devant “Activer la 4G” et valider la modification.

L’activation devient effective une fois le module 4G démarré. Ce n’est donc pas instantané.

Comme indiqué sur le site de Free, il y a une limite de 250 Go, au-delà de laquelle le débit est réduit.