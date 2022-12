Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : le WiFi s’améliore sur toutes les Freebox et le répéteur, le forfait 210 Go évolue sans hausse de prix

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Free lance une nouvelle mise à jour (4.7.3) de ses Freebox Révolution, Pop, Delta, mini 4K et One avec l’amélioration du steering pour le WiFi. Plus d’infos…

Free offre à ses abonnés Freebox Pop et Delta 3 mois d’abonnement à Disney+ à activer depuis l’espace abonné. Plus d’infos…

Free améliore son répéteur pour un WiFi plus efficace. Les périphériques connectés au répéteur WiFi devraient plus souvent choisir le meilleur point WiFi du réseau pour fonctionner. Plus d’infos…

Lancement des chaînes Pitchoun TV +1 (160) et Pitchoun Kids Music (161) sur les Freebox, elle sont offertes offerts pour Noël.

Freebox Connect : réveiller à distance un appareil éteint est désormais possible pour tous les abonnés. Plus d’infos…

Abonnés Freebox : 8 services gratuits pendant un mois sur Prime Video comme Univers Ciné, Shadowz, Spicee, Insomnia, Queerscreen et Explore. Plus d’infos…

Freebox TV : en exclu sur TV by Canal, la chaîne Museum TV devient accessible à tous et est offerte ce mois-ci. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile : la VoWiFi débarque officiellement sur iPhone pour les abonnés. Plus d’infos…

Le forfait mobile 210 Go à 19,99€ de Free s’enrichît avec l’ajout de 41 pays en roaming 5G. “Depuis début décembre, vous pouvez désormais avoir de la 5G si vous voyagez en Autriche, Bahreïn, Belgique, Bulgarie, Canada, Chine, Croatie Chypre, République Tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, Allemagne, Hongrie, Islande, Indonésie, Irlande, Israël, Italie, Koweït, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays Bas, Norvège, Oman, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Taïwan, Thaïlande, Turquie, Émirats Arabes Unis, Royaume Uni, États Unis”, a indiqué Free. Plus d’infos…

Free Mobile n’est plus Bouygues Telecom sur iPad, et sa 5G fonctionne enfin. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Freebox TV : 8 chaînes françaises seront offertes à partir de la fin du mois, il s’agit des flux payants d’M6 comme Paris Première, Teva, Canal J, Tiji, RFM TV, MCM Top, M6 Music. Plus d’infos…

La chaîne IDF1 (canal 910 des Freebox) deviendra 20 Minutes TV dès le 19 mars prochain. Plus d’infos…

Le réseau public Corsica Fibra opéré par Xp Fibre de SFR commence à accueillir les offres fibre de Free dans plusieurs communes. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox