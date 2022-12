Free Mobile : la VoWiFi débarque officiellement sur iPhone pour les abonnés

La VoWiFi est enfin disponible sur iPhone dans une nouvelle mise à jour iOS 16.2 pour les abonnés au forfait 210 Go/ illimité de Free Mobile.

Une nouvelle version d’iOS, estampillée 16.2 est actuellement déployée. Au-delà d’intégrer Freeform, Apple Music Sing et le SOS d’urgence par satellite, cette mise à jour apporte ce que beaucoup d’abonnés au forfait 5G le plus musclé de Free Mobile attendaient, les appels WiFi. Lancée en février dernier par l’opérateur, la VoWiFi manquait encore à l’appel sur les terminaux d’Apple.

Cette technologie apporte une grosse amélioration puisqu’elle permet d’exploiter n’importe quel réseau Wi-Fi sur lequel vous êtes connectés afin d’émettre et recevoir des appels (et prochainement, pour envoyer et recevoir des SMS/MMS) lorsque vous captez mal le signal mobile ou que vous vous situez à l’étranger. Le temps d’établissement d’un appel est plus rapide, et la qualité sonore se voit également améliorée.

Pour bénéficier de la technologie VoWiFi, vous devez d’un forfait compatible, seul le Forfait Free 5G est compatible à ce jour, les offres Série Free et Veepee le seront à l’avenir. Vérifiez ensuite si votre smartphone est compatible parmi les modèles référencés. Puis activez l’option VoWiFi sur votre smartphone. Activez enfin l’option VoWiFi sur votre abonnement Free en envoyant « vowifi » au 1337 (SMS gratuit).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox