Reportage Univers Freebox : la cabine qui veut révolutionner la médecine, en partenariat avec Bouygues Télécom

Une cabine de télémédecine innovante qui pourrait résoudre le problème des déserts médicaux.

Lors du Salon des maires il y 3 semaines, les différents opérateurs étaient présents étaient présents, en grande partie pour travailler avec les collectivité territoriales concernant le déploiement de la fibre et du mobile. Ce fut d’ailleurs l’occasion pour Free de signer un partenariat avec l’association Villes de France.

Mais au delà de la fibre et de la 5G, c’était l’occasion de montrer ce que le numérique, et en particulier les télécoms, pouvaient apporter dans la vie quotidienne. C’est ainsi que Bouygues Télécom a présenté sur son stand une cabine de télémédecine développée par la start-up française H4D. Celle-ci peut être disposée dans les entreprises, dans les hôpitaux, mais surtout dans les collectivité territoriale (mairies, etc.).

Connectée avec un médecin, cette cabine permet l’exécution de 98% des actes qui peuvent être réalisés en cabinet médical, grâce à un panel d’outils à disposition des patients (tensiomètre, thermomètre, etc.). Cette innovation pourrait ainsi résoudre en grande partie le problème des déserts médicaux. Si H4D a signé un partenariat avec Bouygues Télécom afin de connecter ses cabines de télémédecine, sa directrice générale, Valérie Cossutta-Trubert, interrogée par Univers Freebox, indique que la société s’adapte également à ses clients qui disposent déjà d’une connexion chez un autre opérateur. Nous vous proposons de découvrir cette cabine High-Tech conçue et en grande partie fabriquée en France.



