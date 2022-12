Freebox Connect : Free annonce 4 nouveautés sur iOS pour ses abonnés

L’application officielle pour gérer au mieux ses paramètres WiFi pour les abonnés Freebox évolue en version bêta sur iOS. Au programme, le Wake On LAN ou encore la possibilité d’attribuer des IP fixes à vos appareils.

Une nouvelle version 1.13 de l’application officielle Freebox Connect est actuellement déployée en bêta-test sur les iPhone via TestFlight, en attendant l’arrivée très prochainement d’une mouture grand public.

“Cette nouvelle version dédiée à nos utilisateurs avancés permet d’accéder à des fonctionnalités réseau depuis le menu situé en haut de la vue Réseau”, expliquent les développeurs. Déjà en test sur Android, les nouveautés ne manquent pas.

On retrouve l’intégration du Wake On LAN, un standard réseau qui permet de réveiller à distance un appareil éteint, comme un serveur, si celui-ci le permet. Autre évolution, il est désormais possible de modifier la plage d’adresses dans laquelle les IP sont choisies par votre DHCP. Sur baux statiques, Free permet à présent d’attribuer des IP fixes à vos appareils. En fin, une amélioration a été apportée à la redirection de ports : ” communiquez depuis internet avec un appareil précis de votre réseau, comme un serveur de jeu”, informe l’opérateur.

Freebox Connect est l’application mobile incontournable dédiée aux abonnés Freebox souhaitant gérer simplement leur WiFi grâce à une kyrielle de fonctionnalités.

Vous pouvez retrouver notre présentation complète de Freebox Connect dans notre tuto video ci-dessous, où si vous préférez lire, voici quelques liens.

Découvrez Freebox Connect, la nouvelle application de Free pour gérer son Wi-Fi facilement.

Gérez qui peut accéder ou non à votre Wi-Fi, et planifiez une coupure générale. Plus d’infos…

Autre tuto de la nouvelle app de Free : créez des règles de connexion pour chaque membre de votre foyer. Plus d’infos…

Comment régler vos problèmes de WiFi rapidement et simplement via Freebox Connect. Plus d’infos…

Comment partager sa connexion Wi-Fi en toute simplicité depuis l’application. Plus d’infos…

Edit

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox