Débits fibre/ADSL : nPerf lance enfin une nouvelle application de Speedtest pour votre ordinateur

Autrefois réservés aux mobile et à une utilisation sur navigateur, les speedtests sur nPerf peuvent désormais être réalisés directement via une application dédiée lancée en bêta.

De quoi mesurer la qualité de votre connexion fixe sans subir les limites de votre navigateur. L’une des références pour réaliser des speedtests est désormais accessible via une application sur Windows, Mac et Linux en bêta ouverte. L’application propose de réaliser un test complet, mais aussi via un menu déroulant des tests de rapidité, navigation et streaming vidéo séparément. Vous pouvez la télécharger sur cette page.

Il est également possible d’accéder à tous vos résultats de test dans un historique complet, avec les positions géographiques de chacun sur une carte et de partager vos tests facilement sur les réseaux sociaux avec des images de synthèse. “Grâce à l’application de bureau nPerf, vous pouvez mesurer des débits jusqu’à 10 Gb/s et même plus sans être limité par le navigateur Internet ” annonce le service sur son site web.

Également disponible sur Android et iOS, l’application nPerf permet pour rappel d’évaluer dans de nombreux pays la qualité de sa connexion mobile 3G/4G/5G ou Wi-Fi en effectuant un test de débit descendant, un test de débit montant, un test de navigation sur plusieurs sites Internet et un test de streaming vidéo avec trois qualités d’affichage. À l’issue du test, un nombre de points reflète la qualité globale de la connexion.

Partenariat avec Univers Freebox

Univers Freebox et nPerf ont lancé un partenariat avec la possibilité de réaliser un test de débit depuis la page dédiée et de le sauvegarder. Les données étant issues de nPerf, leur fiabilité est assurée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox