Amazon, Meta, Mircrosoft et Linux s’allient pour concurrencer Google Maps

Un projet de solution Open Source comme alternative à la proposition de Google.

Il faudra bien réunir plusieurs géants du web pour s’attaquer à un service si installé dans le monde. La Linux Foundation a lancé une initiative regroupant Meta (Facebook), Amazon Web Services, Microsoft et TomTom pour concevoir une autre application de navigation.

Nommée Fondation Overture Maps, cette solution veut en effet contrer la domination de Google dans le domaine et utiliser des ensembles de données librement disponibles pouvant être utilisés et réutilisés dans les applications des diverses entreprises. “Cartographier l’environnement physique et chaque communauté dans le monde, même au fur et à mesure qu’ils grandissent et changent, est un défi extrêmement complexe qu’aucune organisation ne peut gérer“, affirme le directeur exécutif de la Linux Foundation, Jim Zemlin.

Ces données sont devenues indispensables puisqu’elles sont utilisées dans de nombreux appareils, passant des objets connectés aux voitures autonomes. La Fondation entend publier ses premiers ensembles de données au premier semestre prochain, en incluant des couches “de base” telles que les routes, les bâtiments et les informations administratives.

Source : TechCrunch

