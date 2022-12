Orange et Huawei réalisent un record mondial sur la fibre en France

Une transmission de 157 Tbit/s réalisée en France.

Les capacités de la fibre à nouveau démontrée. Orange et Huawei on réalisé un essai sur une fibre de 120 km dans le sud-Ouest de la France . La transmission a atteint 157 Tbit/s alors que la bande passante totale a été portée à 18 THz grâce à l’utilisation de technologies Huawei.

Ces technologies développées en interne couvrant la bande S (longueurs d’onde courtes) et faisant appel à l’expertise en transmission du centre de R&D de Huawei en France. Ce sont en tout 240 longueurs d’onde qui ont été employées pour fournir un débit total de 157 Tbit/s, en s’appuyant sur l’algorithme avancé de Huawei sur la mise en forme probabiliste de la constellation.

“Face à l’augmentation continue de la demande de trafic, il est crucial d’obtenir plus de spectre et donc de dégager plus de valeur de nos actifs existants. C’est d’autant plus important que l’efficacité spectrale de ces systèmes optiques atteint une limite théorique. Les résultats obtenus lors du test de terrain prouvent la capacité de notre infrastructure fibre d’offrir 50 % de spectre en plus et donc de répondre à deux enjeux majeurs : l’expérience et la connectivité de nos clients » explique Orange.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox