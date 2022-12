Abonnés Freebox : 8 services gratuits pendant un mois sur Prime Video

En agrégeant de nombreuses plateformes de SVOD, Prime Video permet d’en découvrir un certain de nombre gratuitement.

De quoi occuper vos soirées au coin du feu grâce à une période d’essai d’un mois. Si vous êtes abonnés Amazon Prime, vous avez accès à Prime Video mais aussi à la possibilité d’essayer de nombreux services de vidéo à la demande grâce à Amazon Channels.

Plusieurs offres avec 30 jours d’essai gratuit viennent d’être lancées. Vous allez par exemple pouvoir découvrir UniversCiné, la plateforme dédiée aux cinéphiles voulant découvrir des pépites du cinéma. Cette dernière est proposée pour 6.99€/mois une fois l’essai terminé. Pour ceux préférant Freddy Krueger au Père Noël, vous aurez le choix. Le service dédié à l’horreur Shadowz regroupant à la fois des films cultes et des pépites quasi-introuvables est lui aussi concerné, avec un abonnement à partir de 4.99€/mois une fois la période de gratuité terminée. Si vous souhaitez agrandir les possibilité, tentez Insomnia qui lui est proposé à 3.99€/mois après l’essai.

Si vous souhaitez penser aux tout-petits, vous avez également la possibilité d’essayer Hopster Education, proposés pour 4.99€/mois. Côté grand écran, vous pouvez également découvrir Filmo, habituellement proposé au prix de 6.99€/mois.

Les fans de cinéma LGBT pourront pour leur part se tourner vers QueerScreen, regroupant de nombreux programmes autour de la lutte et de la vie des personnes concernées pour 6.99€/mois. Fans de documentaires ? La plateforme Spicee vous propose de découvrir le monde à travers ses reportages pour 4.90/mois. Enfin, un service français est également de la partie avec Madelen, lancé par l’INA qui propose des séries, documentaires, films et pièces de théâtres pour 2.99€/mois. Vous pouvez également essayer Explore pendant 30 jours, au lieu de 3.99€/mois.

L’application Prime Video est disponible pour tous les abonnés Freebox et nécessite un abonnement Amazon Prime. Ce dernier est inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant six mois aux abonnés Freebox Révolution et Pop. Il permet, en plus d’accéder au service de SVOD du géant américain, de bénéficier de nombreux avantages comme la livraison ultra-rapide gratuite, un service de streaming musical ou encore des jeux gratuits…



