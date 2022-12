TDF présente des antennes 4G et 5G végétalisées en pleine ville, une “première mondiale”

En partenariat avec la solution Mube, l’opérateur d’infrastructure met en place des colonnes de plantes pour apporter la 5G en zone urbaine.

Combiner un besoin de couverture mobile et une végétalisation des espaces publics. TDF dévoile en vidéo le fruit de son partenariat avec la solution Mube d’Alta Space, aménageur d’espace pour répondre à ces deux problématiques en une seule installation.

Ces colonnes mesurent en moyenne 7 mètres pour une surface végétale de 7m² mais peuvent atteindre des hauteurs plus élevées (jusqu’à 20 mètres) sous réserve d’une étude de faisabilité.Le tout avec une emprise au sol peu importante à savoir 0.8m² et en apportant la 4G et la 5G. A l’inverse d’autres solutions utilisées pour camoufler les antennes comme les fausses antennes palmier, il s’agit ici de véritable plantes. Elles peuvent donc contribuer au label “ville fleurie”.



Plusieurs centaines de plantes se développent ainsi sur le poteau de base, se nourrissant d’un substrat conçu par les équipes de Mube. Elles peuvent par ailleurs accueillir d’autres services comme la vidéosurveillance, la publicité ou l’éclairage public. Cette solution se veut également écologique puisqu’il s’agit de la première antenne 0 carbone, étant donné que la surface florale absorbe plus de Co² que n’en génère l’adduction électrique de l’antenne.

La solution mube permet de démultiplier verticalement les espaces verts. Cette antenne végétale est perçu par le public comme un décor végétal et offre l’agrément très recherché de la végétalisation associée à la connectivité au coeur des centres urbains. Mube

De plus, le besoin en eau est assez peu important, la plantation verticale permettant une économie d’eau de plus de 70% par rapport à une surface équivalente de plantes à l’horizontale. Mube prend également en charge l’entretien de cette antenne, nécessitant 4 passages annuels pour tailler la masse végétale. Un agréable bonus pour la ville qui souhaite se verdir sans se compliquer la tâche.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox