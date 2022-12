Faire payer Google, Netflix et consorts pour les réseaux, une idée “légitime” pour la présidente de l’Arcep

Alors que la Fédération Française des télécoms le réclame depuis longtemps, Laure de la Raudière, présidente de l’Arcep estime que responsabiliser Google, Netflix et consorts pourrait être une bonne idée.

C’est un sujet abordé de plus en plus régulièrement par les opérateurs. Avec l’explosion des usages du numérique qui ne semble pas vouloir s’arrêter, Orange, Free, SFR, Bouygues et d’autres telcos européens demandent aux principaux services des réseaux de passer à la caisse, puisqu’ils représenteraient à eux seuls 55% du trafic en ligne en 2021 en Europe.

Laure de La Raudière s’est exprimé à ce sujet mercredi dernier et semble aller dans le sens des opérateurs. Elle affirme en effet trouver “légitime le débat sur la responsabilisation des +Gafam+ (acronyme désignant Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft) sur l’augmentation du trafic sur les réseaux.” Si certains rétorqueront que seuls les abonnés des opérateurs sont responsables du fait de leur utilisation de l’accès internet, elle considère cependant que “c’est aussi oublier que le modèle économique de ces grands fournisseurs de contenus repose sur l’économie de l’attention, générant toujours plus de flux vidéo (…) toujours plus de consommation de bande passante“.

“Une responsabilisation de ces acteurs sur l’augmentation continue des volumes de données sur internet me parait donc intéressante en raison notamment de l’impact de ces données sur l’environnement” Laure de la Raudière – Présidente de l’Arcep

Les opérateurs Français réclament 2 milliards d’euros aux géants du numérique au titre de leur utilisation massive des infrastructures déployées et entretenues par Orange, Free, Bouygues et SFR. Les collectivités, elles aussi en charge du déploiement des réseaux fibre et de leur entretien dans le cadre des Réseaux d’initiative publiques, aimeraient une part du gâteau.

Pour l’heure cependant, le gouvernement n’a pas encore commenté cette proposition, à part en affirmant soutenir le lancement d‘une consultation à l’échelle européenne l’année prochaine. “Nous espérons qu’elle pourra aboutir le plus tôt possible à des propositions constructives, qui viendront nous aider à financer ces efforts d’investissements considérables qui restent devant nous ” affirmait ce mardi Jean Noël Barrot, ministre délégué en charge du Numérique et des télécoms

. La proposition de taxer les GAFA ne fait cependant pas consensus, l’AOTA a par exemple expliqué qu’elle estimait que ce n’était pas une bonne idée. “Les opérateurs sont déjà rémunérés par leurs clients“, avait pour sa part répondu le vice-président de la CCIA qui représente les industries des technologies de l’information et des communications, dont sont membres les “Gafam”.

Source : AFP

