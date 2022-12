TV d’Orange : un nouveau service VOD gratuit débarque

Lancée en juin 2021, la plateforme VOD gratuite de TV en direct, de replays et de contenus exclusifs nommée RMC BFM Play est enfin disponible sur la TV d’Orange.

La plateforme d’Altice Media regroupe en replay les programmes de RMC Découverte, RMC Story, BFMTV, BFM Business, 01TV et des chaînes locales BFM Paris, Lyon, Grand Lille, Grand Littoral, BFM DICI et BFM Alsace. Sur l’interface sont proposés, du direct mais aussi tous les programmes des chaînes à la demande disponibles juste après la diffusion ou en avant-première avec un catalogue riche de milliers de vidéos disponibles entre 7 et 30 jours.

A noter que ce service est également une plateforme AVOD gratuite et financée par la publicité, permettant de proposer des contenus exclusifs, non diffusés sur les chaînes linéaires. Des bonus et des podcast sont également à retrouver par thématique avec plus de 60 000 heures de contenus. Côté expérience utilisateur, il est possible de créer une liste de favoris, la reprise de lecture entre smartphone, ordinateur et tablette.

Disponible en version web et en application sur iOS et Android, RMC BFM Play est également disponible sur les Bbox de Bouygues Telecom depuis juillet 2022. Désormais la plateforme est disponible dans la section replay de la TV d’Orange. Pour Free et SFR les replays des chaînes RMC et BFM sont présent mais de façon unitaire et ne sont donc pas regroupés à un seul et même endroit.

Source : Allo Forfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox