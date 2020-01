Galaxy Fold 2 : le prochain smartphone pliable de Samsung voit ses caractéristiques fuiter

Samsung prépare un successeur à son smartphone pliable. Il aurait un processeur haut de gamme, mais pas forcément celui que l’on pense. Celui-ci reprendrait également le capteur photo frontal des récents modèles haut de gamme de la marque.

Dernièrement, Samsung a révélé la date du 11 février pour un événement Unpacked qui devrait être l’occasion de découvrir ses prochains smartphones haut de gamme de la famille Galaxy S. Ceux-ci seraient d’ailleurs nommés Galaxy S20 Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra, plutôt que Galaxy S11e, Galaxy S11 et Galaxy S11+.

Mais les attentes concernant l’événement portent également autour d’un successeur pour le Galaxy Fold lancé l’année dernière en tant premier smartphone à écran pliable de la marque (après quelques couacs) et écoulé à plus de 400 000 exemplaires (chiffre communiqué au CES 2020). Ce nouveau smartphone pliable de la marque s’est déjà montré à travers des photos, avec un pliage qui se ferait à la verticale comme les vieux mobiles à clapet ou comme le récent Motorola RAZR, plutôt qu’à l’horizontale comme une livre à la manière du Galaxy Fold premier du nom.

Une récente fuite indique quelques caractéristiques avec un chipset Snapdragon 855, et non un Snapdragon 865. Cela permettrait de diminuer le coût final du smartphone. Il est également question d’un capteur photo frontal 10 Mégapixels qui pourrait ainsi être le même que celui des Galaxy S10 et Galaxy Note10. À noter enfin la référence du smartphone qui serait SM-F700F.



Source : mysmartprice