Galaxy Fold 2 : la deuxième version du smartphone pliable de Samsung pourrait être équipée d’un écran en verre

Afin d’améliorer son prochain smartphone pliable, Samsung prévoirait d’intégrer un écran flexible en verre à son futur Galaxy Fold 2.

Samsung a été le premier géant de la téléphonie à sortir un smartphone doté d’un écran pliable. L’appareil qui s’ouvre en deux à la manière d’une livre, proposait ainsi un format mini tablette innovant. La première version du Galaxy Fold était équipée d’une dalle souple protégée par une couche de plastique. Cependant, cet écran était très vulnérable aux rayures. Mais pour la deuxième version du Galaxy Fold, Samsung prévoirait un nouveau type d’écran flexible, plus résistant, en verre cette fois-ci.

En effet, d’après un tweet de Ice Universe, Samsung pourrait utiliser un verre ultrafin souple (UTG, ultrathin-glass) ce qui serait une première mondiale. Mais d’après le tweetos cela serait aussi la solution la plus efficace pour les écrans de smartphones flexibles à ce jour.

Ce nouveau type de dalle permettrait de ne plus voir de bande au centre de l’écran due à l’utilisation de l’appareil sur le long terme. En contrepartie, l’écran du smartphone pourrait être encore plus fragile qu’auparavant. De plus, le coût du verre souple ultrafin est conséquent, c’est pourquoi cette technologie ne pourrait être réservée qu’aux modèles les plus couteux.

Source : Génération-NT