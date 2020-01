Freebox Delta: Free dévoile la liste des commandes indispensables pour utiliser son assistant vocal Ok Freebox

La Freebox Delta intègre deux assistants vocaux : Alexa, l’assistant vocal d’Amazon et Ok Freebox, développé en interne. Chacun a son utilité propre et Free vous propose une liste des commandes pour mieux utiliser son assistant sur votre Freebox Delta.

Si l’assistant vocal d’Alexa est très connu dans le monde et ses capacités sont assez claires, Ok Freebox est uniquement disponible sur la Freebox Delta et a été lancé en 2018 à la sortie de cette dernière. Son utilisation est surtout réservée aux fonctionnalités de la Freebox, comme la télévision ou la gestion de l’alarme par exemple, mais il n’est pas toujours simple de savoir quelles commandes sont possibles avec cet assistant vocal. Free a ainsi mis à jour la liste des commandes vocales les plus utiles. Bien sûr, chacune de ces commandes doit être précédée d’un “Ok Freebox” et le micro du player Free-Devialet doit être actif pour qu’elles fonctionnent.

Pour regarder la télévision, vous pouvez dire “Ok Freebox…”

Allume la TV

Éteint la TV

Affiche le programme TV

Retourne au direct

Pour changer de chaîne :

Zappe sur TF1

Passe sur M6

Va sur TMC

Gulli

Va sur la chaîne suivante

Chaîne suivante

Chaîne précédente

Reviens sur la chaîne d’avant

Vos enregistrements TV

Enregistre le meilleur pâtissier

Enregistre M6 à 21h pendant 2h

Affiche la liste des enregistrements

Gérer vos pistes audio

Passe en anglais

Sélectionne la piste audio Allemand

Gérer les sous-titres :

Active les sous titres

Mets les sous titres

Gérer les flux :

Passe en qualité HD

Passe sur le flux TNT

Pour le multimédia, vous pouvez dire “Ok Freebox…”

Play

Pause

Stop

Suivant

Précédent

Quelle est cette chanson ?

Quelle est cette musique ?

Vos applications

Lance Netflix

Démarre CanalPlay

Votre musique

Mets France Inter

Mets de la musique

Mets de la musique Pop

L’audio

Mute

Unmute

Monte le son

Baisse le son

Règle le volume à 35

Quelques autres commandes : “Ok Freebox…”

Pour l’alarme

Active l’alarme

Désactive l’alarme

L’heure

Quelle heure est-il ?

Quelle heure est-il à Pékin ?

La météo

Quel temps fait-il à Strasbourg ?

Est-ce qu’il fera beau demain ?

Des blagues

Raconte-moi une blague !

Et pour les plus curieux d’entre vous, le compte Instagram “Ok Freebox” dévoile régulièrement des petits “easter eggs” cachés dont il faut deviner la commande vocale.