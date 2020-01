Bsmart TV : l’ex-star de BFM Business va lancer une nouvelle chaîne et négocie sa distribution avec Orange, Free et Bouygues

Stéphane Soumier, ancien présentateur de la matinale de BFM Business et ex directeur de la rédaction, va lancer en avril prochain sa propre chaîne d’information, baptisée « Bsmart TV ». Des négociations sont en cours avec Orange, Free et Bouygues, mais pas SFR (Altice).

Après voir claqué la porte de BFM Business en mars 2019, Stéphane Soumier ne chôme pas. Aujourd’hui chef d’entreprise, l’ex-star de la chaîne du groupe Altice prépare le lancement d’une chaîne d’information économique en avril prochain, dédiée à un public de niche, à savoir les patrons de PME, ETI ou grandes entreprises. « Ce ne sera pas un copié-collé de BFM Business, nous allons bannir le flux continu d’information pour ralentir le temps et analyser les enjeux économiques » a indiqué hier à ce propos Stéphane Soumier dans les lignes du Figaro. Au programme, des émissions diffusées 7 heures par jour et un accès à la demande sur des thématiques précises. Bsmart TV sera disponible en OTT « sur les réseaux sociaux sous forme de module, notamment pour Faceboook Watch ». La chaîne, détenue à 50% par Stéphane Soumier et 50% par CMI France (groupe médias de Daniel Kretinsky), négocie également avec Orange, Free et Bouygues en vue d’une distribution gratuite dans leur bouquet TV. Aucune discussion n’est en cours avec Altice. Son modèle économique, la publicité, mais aussi l’événementiel et un futur abonnement proposé à ce qui ressemble à un club d’entreprises.

Source : Le Figaro