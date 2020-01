Canal+ revoit ses offres promotionnelles en en augmentant le prix

Canal+ a augmenté le tarif promotionnel de plusieurs packs, dont l’offre intégrale et le pack Ciné Séries incluant Netflix

Les abonnés Canal+ ont possibilité d’étoffer leur offres avec différents packs triés par thématiques. Si ceux-ci sont proposés avec un tarif promotionnel, leur prix a augmenté.

Le Pack Ciné Séries incluant Netflix Standard

En octobre dernier, Canal+ a lancé sa nouvelle offre Ciné Séries incluant Netflix, avec un tarif promotionnel de 15€ pour tout nouvel abonnement. Le tarif promotionnel a augmenté de deux euros, passant donc à 17€ par mois, au lieu de 30€, pour toutes les offres avec ou sans engagement.

Il faudra bien sûr être abonné à Canal+ pour s’inscrire, et une option à la carte est également proposée. Pour rappel, l’abonnement Netflix inclus est celui permettant l’accès au HD et à la lecture sur deux écrans en simultanés. Lors du lancement du pack Canal+ a précisé que son offre avec engagement permettra d’éviter toute éventuelle hausse de Netflix : « Le prix de votre offre ou de votre abonnement ne variera pas et restera fixe pendant toute la durée de votre engagement ». A l’inverse, l’option à la carte sera soumise aux augmentations tarifaires possibles mais restera sans engagement. Le pack propose l’accès aux contenus suivants.

Le Pack Sport

Initialement proposé à un tarif promotionnel de 15€/mois pour une nouvelle souscription, le pack Sport de Canal+ passe quant à lui à 20€/mois. Pour une offre avec engagement d’un an, le tarif passe à 25€/mois.

Cette offre permet l’accès aux chaînes suivantes :

Le Pack Intégrale

L’offre Canal+ Intégrale+ (incluant Netflix et le contenu de tous les packs proposés) passe quant à elle de 79,90€/mois à 89,90€/mois pour un engagement 24 mois, et de 89,90€/mois à 99,90€/mois pour un engagement 12 mois.