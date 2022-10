Free va enfin lancer ses offres fibre sur un nouveau RIP

Ne reste plus qu’à installer ses équipements, Free pourra bientôt proposer ses abonnements Freebox en fibre optique sur le réseau de Seine-Maritime Numérique.

Déjà plus de 30 millions de prises raccordables, et bientôt plus. En 2022, Free met les bouchées doubles pour proposer ses offres FTTH sur les réseaux d’initiative publique opérés par Xp Fibre de SFR. De nombreuses officialisations se sont succédées comme récemment en Isère et en Eure-et-Loir.

Sur le RIP de Seine-Maritime Numérique, Free va enfin amarrer. En avril dernier, ce réseau créé à l’initiative du département et des intercommunalités, dont le syndicat mixte est en charge de la mise en œuvre du très haut débit sur le territoire, a d’abord indiqué que “le Comité syndical de Seine-Maritime Numérique a voté la modification de l’Offre De Référence du délégataire, ce qui permettra l’arrivée de nouveaux opérateurs et notamment de Free.”

Six mois plus tard, Free est en passe de rejoindre ses grands rivaux Orange et SFR lesquels sont déjà en phase de commercialisation. Selon le quotidien régional Paris-Normandie, l’opérateur de Xavier Niel “était le grand absent faute d’accord trouvé sur les conditions financières”.

Mais depuis le 14 octobre, le FAI a rejoint la liste des opérateurs autorisés à proposer leurs offres. Il lui faut encore installer ses propres équipements sur le réseau, la commercialisation viendra ensuite. Bouygues Telecom sera quant à lui “prêt” prochainement.

Sur ce RIP, une délégation de service public a été attribuée à Connect76, filiale de Xp Fibre, chargée de l’exploitation et de la commercialisation du réseau pendant 18 ans et du raccordement final des abonnés. Objectif, fibrer 601 communes, soit 230 000 foyers et locaux. Free s’était donné comme objectif, une arrivée sur ce réseau courant 2022.

