Fibre : un réseau d’initiative publique annonce l’arrivée prochaine de Free

Le Comité syndical du réseau public Seine-Maritime Numérique annonce l’arrivée prochaine des offres fibre de Free.

La fibre de Free continue de se démocratiser aux quatre coins de la France. Si le FAI n’a officialisé aucun lancement sur de nouveaux réseaux d’initiative publique depuis décembre dernier, les pré-ouvertures se succèdent en particulier sur les RIP de d’Xp fibre de SFR. Depuis près d’un mois, plusieurs adresses sont désormais éligibles aux offres FTTH de Free sur 7 réseaux exploités par l’opérateur d’infrastructure.

A l’heure où la fibre Free est accessible à 25,5 millions de foyers dans 14 200 communes, soit une présence sur 86% des prises raccordables en France métropolitaine, l’opérateur est encore aux abonnés absents sur de nombreux réseaux. Et comme espéré fin 2021, certaines situations se débloquent. C’est le cas sur le réseau d’initiative publique Seine-Maritime Numérique. Sur son compte Twitter, ce réseau créé à l’initiative du département et des intercommunalités, dont le syndicat mixte est en charge de la mise en œuvre du très haut débit sur le territoire, a fait savoir le 26 avril : “le Comité syndical de Seine-Maritime Numérique a voté la modification de l’Offre De Référence du délégataire, ce qui permettra l’arrivée de nouveaux opérateurs et notamment de Free.” De quoi espérer l’arrivée des offres Free dans les prochains mois.

Sur ce RIP, une délégation de service public a été attribuée à Connect76, filiale de Xp Fibre, chargée de l’exploitation et de la commercialisation du réseau pendant 18 ans et du raccordement final des abonnés. Objectif, fibrer 601 communes, soit 230 000 foyers et locaux.