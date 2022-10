Clin d’oeil : plus de 10 ans après, ils profitent enfin tous d’un réseau mobile 4G et ne font plus “grise” mine

De la zone grise à la zone blanche, il n’y a pas qu’un pas. Il est attendu comme un messie technologique. Le 10 octobre 2022, le pylône 4G du village de Bussus-Bussuel est entré en service. De quoi ravir le maire et les quelques 300 riverains. Depuis une dizaine d’années, l’élu bataille pour que la commune soit identifiée comme une « zone blanche », sans couverture couverture mobile et donc prioritaire dans le déploiement des antennes. En effet jusqu’en 2020, Bussus était considérée comme une zone grise, « parce que l’on captait sur les hauteurs du village », ironise le maire dans les lignes de Actu.fr. Dans ces zones de couverture, un seul opérateur téléphonique possède un équipement réseau permettant aux abonnés d’autres opérateurs de s’y connecter mais encore faut-il que l’antenne alimente la commune. Cette reconnaissance a été un vrai ouf de soulagement pour la municipalité mais il aura fallu attendre encore deux ans avant la mise en service d’un pylône et ainsi sortir de la zone blanche. Les travaux ont été réalisés cet été, il s’agit d’un site multi-opérateurs sorti de terre dans le cadre du New Deal, l’accord historique signé entre Orange, Free, SFR et Bouygues d’un côté et le gouvernement de l’autre afin de généraliser la 4G sur tout le territoire et éradiquer totalement les zones blanches via notamment un dispositif de couverture ciblée. Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox