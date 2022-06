Un forfait mobile qui ravive de mauvais souvenirs, la Freebox Delta source de frustration… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Le forfait 100% data d’Iliad en Italie fait remonter des vieux souvenirs à la surface

Premier recruteur depuis son lancement il y a quatre sur le marché du mobile en Italie, Iliad a fort à faire en ce moment. Face à des rivaux très agressifs, l’opérateur relance son forfait 100% Data 300 Go en 4G+, jusqu’à 390 Mbps en download et 50 Mbps en upload, au prix de 13,99 euros.Les appels et les SMS sont facturés 28 centimes par minute (tarifs à la seconde) et 28 centimes pour chaque SMS envoyé. De quoi rappeler à certains les heures sombres de la téléphonie mobile…

*

Une toute nouvelle Freebox Delta qui fait jaser

Free vient d’intégrer le WiFi 6E dans une nouvelle version de son Server Delta, rejoignant ainsi Orange et Bouygues Telecom dans la liste des opérateurs proposant cette nouvelle norme. Cette nouvelle version de la Freebox Delta, pour l’instant réservée aux nouveaux abonnés, a fait réagir et pas forcément dans le positif. Pour ceux ayant déjà opté pour l’offre haut de gamme de l’opérateur, il faudra attendre cet été et débourser 49€ pour effectuer un échange et certains ont même loupé le coche de peu !

Face aux envies frauduleuse de certains, les Freenautes cherchent des contre-mesures

Une enquête interne de l’opérateur historique a dévoilé plusieurs pratiques anticoncurrentielles sur un plateau téléphonique localisé à Metz. Parmi les méthodes incriminées, on compte notamment la souscription dissimulée à des options pour certains abonnés dans le but, pour les salariés, d’acquérir des primes parfois exorbitantes. Certains cherchent à savoir comment on pourrait éviter ce genre de filouterie.

La patience des abonnés Freebox Révolution mise à rude épreuve

Très actif, Free ne chôme pas en 2022. Son réseau mobile et fibre ne cesse d’évoluer pour le bien de ses abonnés. Les offres spéciales ne manquent pas non plus alors qu’Oqee s’ouvre à davantage de clients en mobilité. Nous avons ainsi passé en revue ce qu’il ne fallait pas louper depuis le début de l’année et les évolutions à venir, notamment un service de SVOD qui se fait définitivement attendre sur la box la plus populaire de l’opérateur…

Chez Oqee aussi, certains attendent un changement précis

Une mise à jour de l’application Oqee by Free est disponible depuis le 6 juin sur les smartphones Android à partir d’Android 7.1. Estampillée 1.0.44, cette nouvelle version est en cours de déploiement progressif. Au rang des nouveautés, l’interface du lecteur vidéo a été repensée pour accéder plus facilement aux options et zapper sans quitter l’écran. Tout comme sur iOS, le lecteur vidéo est désormais disponible en mode portrait. Des vignettes de contenu ont été ajoutées lors d’une recherche dans les replays. La liste des chaînes est par ailleurs à présent plus facilement accessible depuis l’écran principal. Une mise à jour appréciable donc, mais pour certains Freenautes ce n’est toujours pas assez, puisqu’il manque une fonctionnalité très appréciée sur les Freebox mais absente d’Oqee. Pour leur mettre du baume au coeur, rappelons que Free a lancé il y a peu une enquête prouvant qu’il s’intéressait au sujet de la gestion des favoris.