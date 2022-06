Freebox : Free lance une nouvelle version d’Oqee sur Android avec de vraies nouveautés

Après iOS la semaine dernière, c’est au tour de la version Android mobile et tablette d’Oqee de recevoir une mise à jour. A présent disponible en mode portrait, le lecteur video vit en seconde jeunesse.

Une mise à jour de l’application Oqee by Free est disponible depuis le 6 juin sur les smartphones Android à partir d’Android 7.1. Estampillée 1.0.44, cette nouvelle version est en cours de déploiement progressif. Au rang des nouveautés, l’interface du lecteur vidéo a été repensée pour accéder plus facilement aux options et zapper sans quitter l’écran. Tout comme sur iOS, le lecteur vidéo est désormais disponible en mode portrait. Des vignettes de contenu ont été ajoutées lors d’une recherche dans les replays. La liste des chaînes est par ailleurs à présent plus facilement accessible depuis l’écran principal.

A noter également la correction d’un freeze au lancement de l’application sur la version Android 12. Pour rappel, Oqee est disponible en mobilité pour les abonnés Freebox Pop, Delta et Révolution. L’application donne accès aux chaînes de Freebox TV mais aussi à de nombreuses fonctionnalités comme le start-over et l’enregistrement dans le cloud. Et ce, depuis n’importe où.