Forfaits : Iliad sort l’artillerie lourde en Italie face à une concurrence intensifiée

L’offre data-only d’Iliad revient pour mieux séduire les nouveaux abonnés italiens. 300 Go à 13,99€/mois, qui dit mieux ?

Premier recruteur depuis son lancement il y a quatre sur le marché du mobile en Italie, Iliad a fort à faire en ce moment. Face à des rivaux très agressifs, l’opérateur relance aujourd’hui son forfait 100% Data 300 Go en 4G+, jusqu’à 390 Mbps en download et 50 Mbps en upload, au prix de 13,99 euros. Disponible jusqu’au 12 juillet hors prolongations éventuelles, cette offre est la plus attractive du marché, en atteste ce tableau comparatif publié par Iliad. Malgré tout, TIM ou encore WindTre livrent bataille avec des forfaits séduisants, comprenant respectivement 200 et 150 Go à 14,99€ et 12,99€/mois. A noter que Fastweb est le seule opérateur aux côtés d’Iliad à proposer 300 Go de données, à une différence près, son offre est 42% plus chère.

S’agissant du forfait d’Iliad, une fois les 300 Go du mois consommés, les données sont bloquées, mais il est possible de les débloquer directement depuis l’espace abonné, 90 centimes seront alors facturés tous les 100 Mo. Les appels et les SMS sont facturés en fonction de la consommation : 28 centimes par minute (tarifs à la seconde) et 28 centimes pour chaque SMS envoyé.