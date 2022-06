30,8 millions de locaux désormais éligibles à la fibre, ça fonce dans les RIP mais ça coince dans les grandes villes

La France compte aujourd’hui 15,5 millions d’abonnés à la fibre sur un total de 30,8 millions de locaux éligibles.

Si l’adoption de la fibre optique progresse à un rythme toujours soutenu au premier trimestre 2022, le déploiement de la fibre ralentit tout en se maintenant à un niveau élevé, tel est le bilan dressé par l’Arcep dans son nouvel observatoire du marché du haut et du très haut débit fixe.

Lors des trois premiers mois de l’année, 1,1 million de nouvelles lignes FttH ont été déployées soit environ 20% de moins que sur la même période de l’année précédente. “Au 31 mars 2022, 30,8 millions de locaux (72%) étaient éligibles à la fibre sur le territoire national, soit 21% de plus qu’il y a un an”, note le régulateur.

Ce déploiement toujours intense est à mettre au crédit des réseaux d’initiative publique où près de 700 000 locaux ont été rendus éligibles soit 6% de plus que sur la même période un an auparavant. En revanche, le rythme des déploiements continue de ralentir dans les zones AMII opérés par Orange et SFR avec moins de 300 000 locaux rendus éligibles, “soit un rythme comparable à celui observé au cours de l’année 2016.” Dans ces zones, l’opérateur a déployé 86% des locaux des communes sur lesquelles il s’est engagé, contre 94% pour la filiale d’Altice dont le nombreux de prises à raccorder est autrement plus faible. Dans le même temps « AMEL » (appels à manifestation d’engagements locaux) enregistrent aussi 300 000 nouveaux locaux à la fin du premier trimestre 2022.

Pointés du doigt depuis de nombreux mois, “le rythme insuffisant constaté dans les zones très denses ces derniers trimestres perdure, la production de nouvelles lignes a même diminué d’un tiers par rapport à la même période de l’année dernière”, s’alarme l’Arcep.

Au rang des bonnes nouvelles, le nombre d’abonnements en fibre optique progresse à un rythme toujours soutenu, avec 1 million d’accès supplémentaires au cours du premier trimestre 2022. Fin mars 2022, ces accès représentent 50 % du nombre de locaux éligibles à la fibre optique. Aujourd’hui 15,5 millions foyers sont abonnés à la fibre.