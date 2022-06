L’expérience Xbox bientôt sur les Smart TV Samsung

Dès le 30 juin, une centaine de jeux débarqueront sur les Smart TV du géant Sud-Coréen grâce à Xbox.

Une bonne nouvelle pour tous les amateurs de jeux vidéo. La filiale de Microsoft a annoncé l’extension de son application Xbox aux Smart TV Samsung sorties en 2022.

Concrètement, cela promet des centaines de jeux compatibles accessibles directement sur votre téléviseur, sans besoin d’une console, grâce au cloud. Il faudra cependant bien sûr être abonné au Xbox Gamepass Ultimate pour y accéder, à une exception près. En effet, ceux ne disposant pas de cet abonnement pourront tout de même jouer à Fortnite.

La promesse peut faire rêver, la firme promettant une expérience fluide se rapprochant de l’utilisation d’autres applications de streaming sur Smart TV. Le dirigeant de l’entreprise annonce un objectif clair : “Nous créons une plateforme capable de toucher des milliards de joueuses et de joueurs, sur console, PC ou via le streaming sur le cloud Xbox, pour que tout le monde puisse jouer sur n’importe quel appareil et trouver le type de contenu qui l’intéresse.”

L’application sera disponible depuis le Samsung Gaming Hub et il ne nécessitera qu’une connexion à votre compte Microsoft et la synchronisation d’une manette Bluetooth.