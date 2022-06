Une arnaque téléphonique se fait passer pour Orange et peut vous coûter cher

Gare aux appels provenant soi-disant d’un opérateur, il faut bien vérifier le numéro qui vous contacte.

Les pirates ne se lassent pas d’essayer de piéger les Français. Plusieurs habitants de la commune de Champagney, dans le Grand Est ont en effet été la cible d’une arnaque assez simple mais pouvant s’avérer redoutablement efficace.

Ces derniers ont en effet été contactés par un interlocuteur se faisant passer pour l’opérateur historique. Ce dernier expliquait alors qu’une intervention technique était en cours sur le réseau et demandait alors que le combiné ne soit pas raccroché.

Le but étant ici de faire en sorte que la victime voie sa facture de téléphonie grimper au profit du pirate. Plus l’interlocuteur restait longtemps en ligne, plus la pratique était rentable. De plus, un numéro surtaxé était également communiqué à l’abonné ciblé, qu’il faut bien sûr totalement ignorer.

Il convient donc de rappeler de se méfier des numéros commençant par 00 ou encore par 0800, 0805, 0809, 0817, 0890 ou encore 0892. D’autant plus lorsque l’intervention n’était pas prévue.

Le marché des arnaques téléphoniques peut s’avérer particulièrement florissant. A titre d’exemple, aux États-Unis, ces fraudes ont fait perdre 39.5 milliards de dollars durant l’année 2021 d’après une étude menée par TrueCaller.

Source : L’Est Républicain