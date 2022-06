Freebox Pop, mini 4K et Apple TV 4K : découvrez trois nouvelles chaînes gratuites sur Pluto TV

De quoi s’ambiancer pour l’été et faire rêver les plus jeunes sur la plateforme d’AVOD.

Si le bouquet TV de votre box ne vous suffit pas, élargissez le catalogue de contenus accessibles avec l’application Pluto TV, disponible sur player Pop et mini 4K ainsi que sur l’Apple TV. Ce service édité par Viacom CBS est entièrement financé par la publicité et ne nécessite pas de compte pour en profiter. Trois nouvelles chaînes linéaires thématiques sont ainsi disponibles facilement sur l’application.

La première est très ciblée puisqu’elle se concentre sur la série d’animation Digimon Adventure. Vous pourrez ainsi suivre les aventures sept enfants tombés sur sept Digivices et transportés dans un monde numérique étrange, où ils se lient d’amitié avec des créatures appelées Digimon qui sont nées pour défendre leur monde contre diverses forces maléfiques.

Les amateurs de musique ne sont pas en reste puisque Pluto TV propose désormais deux nouvelles chaînes, l’une dédiée aux hits de l’été nommée “Summer Hits” et une autre pour les fans de musique urbainne, “Classic Hip Hop”.

Pour rappel, Pluto TV a récemment lancé une nouvelle chaîne dédiée au magazine LGBTQIA+ Têtu ainsi que plusieurs chaînes thématiques dédiées à Winx, aux séries fantastiques ou aux sagas de l’été. Pluto TV propose aujourd’hui près de 1 000 films et séries à la demande à travers plus de 80 chaînes disponibles sur tous les supports, smartphone, tablette, ordinateurs, players TV Android comme la Freebox Pop et mini 4K ou encore l’Apple TV. Son accès a récemment été étendu aux Playstation 4, mais aussi aux Xbox et une application pour PC a également été lancée.