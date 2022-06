La carte d’identité bientôt dématérialisée sur iPhone

Avec iOS 16 pourrait arriver la fin du petit bout de papier plastifié pour certifier son identité.

Sortir son iPhone pour un contrôle d’identité, ce sera bientôt possible. Le nouvel OS d’Apple pourra reconnaître la puce NFC intégrée dans les cartes d’identités plus récentes et ainsi sera en mesure de la dématérialiser.

France Identité, en charge de promouvoir la future application d’identité numérique française a annoncé, après la conférence de développeurs d’Apple ayant révélé iOS 16 qu’un aménagement avait été fait.

Nous vous le confirmons 🙂#iOS16 permet maintenant la lecture Nfc de la carte d’identité française. Ça n’était pas un blocage juste un mode manquant.

L’aménagement en question 👇https://t.co/JANtg0rYxG Cela va nous permettre de lancer prochainement la version bêta sur iOS 🎉 — France Identité (@france_identite) June 9, 2022

L’application France Identité, déjà en bêta sur Android, sera ainsi bientôt disponible sur iOS, en bêta également, le temps de l’améliorer avant une ouverture progressive. Il faudra donc encore patienter avant de sortir son iPhone pour certifier son identité. iOS 16 devrait pour sa part sortir en même temps que l’iPhone 14, en automne prochain.

Source : via Frandroid