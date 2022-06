Des changements de taille vont bientôt s’effectuer sur votre Bluetooth

En 23 ans d’existence la norme de télécommunication Bluetooth a progressivement évolué. Aujourd’hui cette norme fait partie de notre quotidien et va prochainement connaître une importante évolution.

Pour la petite histoire, le Bluetooth a été créée en 1994 par le suédois Ericsson. Quelque années plus tard, plusieurs sociétés comme IBM, Intel, Nokia et Toshiba se sont associées avec Ericsson pour former le Bluetooth SIG (Bluetooth Special Interest Group). En 1999 sortait la première spécification Bluetooth 1.0. Depuis ses prémices, la norme a fait un petit bout de chemin et propose depuis décembre 2019 sa version 5.0.

Cependant, le Bluetooth SIG a fait une grande annonce en ce mois de juin qui annonce un pas de géant. En effet, la fondation a dévoilé une nouvelle marque appelée “Auracast“. En résumé, cette nouveauté basée sur la technologie Bluetooth offrira la possibilité de diffuser de l’audio à un nombre illimité d’appareils dans les alentours contre uniquement deux avec la norme actuelle.

D’ailleurs Mark Powell, PDG de Bluetooth SIG précise qu’Auracast “remodèlera l’audio personnel et permettra aux lieux et espaces publics d’offrir des expériences audio qui amélioreront la satisfaction des visiteurs et augmenteront l’accessibilité”. A noter qu’il faudra que les appareils soient compatibles avec Auracast. Mark Powell espère un déploiement “dans les prochains mois”.

Dans son principe de fonctionnement, rejoindre une diffusion Auracast sera très simple. Soit via une fonction de recherche à la façon dont vous recherchez et vous connectez aux réseaux Wi-Fi aujourd’hui. Ou alors en scannant un QR code.

Source : Presse Citron