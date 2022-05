Le réseau Free Mobile veut faire mentir les détracteurs, changer d’OS sur la Freebox Pop, ça vaut le coup ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

La 4G de Free Mobile s’améliore, les comparaison avec la 5G sont elles justes ?

Free Mobile s’ouvre à l’utilisation de 15 MHz sur la fréquence 2100 MHz en 4G. Si pour l’heure cette évolution semble localisée, elle promet plus de débit aux abonnés. De quoi réveiller l’éternel débat de “la 5G ne vaut pas le coup, mieux vaut une 4G boostée”. Cependant, certains rappellent qu’en plus d’être pour l’instant une version de transition, en attendant un coeur de réseau dédié, il existe une vraie différence entre les deux technologies.

Android 10 sur Freebox Pop, oui, mais pourquoi faire ?

Actuellement en bêta-test, Android 10 se dévoile sur la Freebox Pop. Des premières images de l’interface repensée du player sous l’OS de Google ont fuité et si les changements sont minimes, certains s’interrogent : à quoi bon se soucier d’une interface Android lorsque l’on utilise majoritairement, voire parfois exclusivement, Oqee ?

La fin de l’itinérance, une bénédiction pour certains abonnés, une contrainte pour d’autres !

A 8 mois de la fin de l’itinérance Orange, des abonnés Free Mobile n’arrivent plus à se connecter au réseau de l’opérateur historique. L’hypothèse d’un blocage volontaire fait sens même si rien n’est confirmé. Cependant, la fin prévue de cet accord et celle de la 2G à venir d’après Orange inquiète certains abonnés pas forcément friand de smartphones derniers cris et compatible VoLTE.

Plus facile de faire des promos sur les forfaits que sur les box ?

Les opérateurs enchaînent les promos, tant sur les forfaits que sur les mobiles et Free ne fait pas exception à la règle avec une boutique en ligne aux couleurs des French Days. Cependant, certains regrettent que des offres très alléchantes aient plus de mal à fleurir en ce qui concerne les box. Les opérateurs concurrents sont un peu plus actifs sur ce point, mais il est vrai que les offres comme les vente privées de Free se font plus rares…

Des opérations de raccordement importantes font des jaloux…

Orange et Enedis mutualisent leurs forces pour apporter la fibre sur l’île de Groix en Bretagne grâce à un câble sous-marin pas comme les autres de 7,5 km. Le duo assure les opérations de branchement technique sur les stations d’atterrissement des deux côtés de ce câble. Cette dernière phase des travaux s’achève actuellement. La mise en service est prévue d’ici fin mai, date à laquelle les habitants de l’île pourront basculer vers la fibre.Une bonne nouvelle pour ces habitants, mais d’autres grincent un peu des dents…