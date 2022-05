Free lance une opération “Free Days” pour attirer nouveaux et anciens abonnés avec de grosses promos

A l’occasion des French Days, l’opérateur lance ses Free Days dans sa boutique en ligne.

C’est parti pour les “Free Days 5G” de Free Mobile. Durant plusieurs jours, l’opérateur lance dans sa boutique en ligne de nouvelles offres promotionnelles sur certains smartphones 5G, allant de 20 à 200€ de remise sur demande. Pour en profiter, il faudra nécessairement opter pour la solution de financement Free Flex, soit une location avec un étalement des mensualités sur 24 mois, accompagné d’une option d’achat activable à tout moment. Il faut dire que Free Flex permet à l’opérateur de séduire de nombreux nouveaux abonnés depuis son lancement en juillet dernier, sa “nouvelle façon de permettre au plus grand nombre d’accéder aux smartphones du marché au juste prix”, semble en effet fonctionner à merveille puisque selon l’opérateur, ses recrutements sur le mobile ont doublé voire triplé depuis la mise en place de cette offre.

Parmi les smartphones 5G bénéficiant d’une promotion, le Xiaomi 11T Pro voit son prix à la commande tomber à 1€ soit une baisse de 100€ après remise. Il faudra ensuite débourser sur 24 mois, 18€99/mois. L’option d’achat s’élève à 80€. Pour bénéficier de cette remise de 100€, il faut être abonné Free Mobile et avoir souscrit à cette offre Free Flex entre le 5 mai et le 18 mai. Il suffira de vous rendre ensuite sur votre Espace Abonné et de saisir le numéro IMEI du smartphone présent sur l’étiquette du coffret ou sur votre facture. Vous avez 30 jours à compter de la date de votre commande pour adresser votre demande de remboursement.

L’Oppo A94 5G voit pour sa part son prix à la commande baisser de 30€. Pour se l’offrir, il faudra compter 49€ à la commande, soit 19€ après remise, puis 9,99€/mois sur 24 mois avec Free Flex. L’option d’achat de 40€.

Autre smartphone concerné par les Free Days, le Samsung Galaxy A52s 5G bénéficie lui aussi d’une ODR. Il est accessible à 1€ à la commande après remise de 68€. Le paiement s’étalera ensuite sur 24 mois à hauteur de 12,99€/mois. L’option d’achat est de 58€.

De nombreuses autres offres de remboursement sont également en cours dans la boutique en ligne de Free Mobile. A vous de les découvrir dans la rubrique “téléphones” et “bons plans”.