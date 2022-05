Free Mobile : arrivée d’un nouveau smartphone 5G accessible à 1€ “à la commande” via Free Flex

Le tout nouveau Honor Magic 4 Lite 5G est disponible chez Free Mobile avec une remise sur demande de 68€ grâce à Free Flex.

A peine lancé par Honor, le Magic 4 Lite 5G fait son entrée dans la boutique en ligne de Free Mobile. A la fois fin et léger avec un module photo circulaire à l’arrière comme les versions supérieures, ce smartphone propose un écran LCD (2388 x 1080 pixels) de 6,81 pouces et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

D’une capacité de stockage de 128 Go, il embarque un capteur principal de 48 Mpx, accompagné de deux autres capteurs macro et de profondeur de champ de 2 Mpx. Son principal atout réside dans sa compatibilité 5G pour un prix assez abordable (349€), le tout soutenu par une puce Qualcomm Snapdragon 695 et ses 8 Go de mémoire vive. En termes d’autonomie, il faudra faire avec une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide 66 W. Selon le fabricant, 15 minutes seraient nécessaires pour passer de 0 à 50%.

A l’occasion de sa commercialisation chez Free Mobile, le Honor Magic 4 Lite 5G bénéficie d’une offre de remboursement sur demande de 68€ en optant pour la solution de financement Free Flex. Plus concrètement ce smartphone affiché à 69€ en premier paiement reviendra à 1€ après remise, suivra ensuite 24 mensualités de 9,99€. L’option d’achat après avoir payé les loyers s’élèvera à 40€.

Comment profiter de cette remise

Pour bénéficier d’un remboursement de 68€ sur votre commande, les abonnés au forfait Free ou Série Free doivent avoir souscrit à cette offre Free Flex entre le 5 et le 18 mai. Il leur suffira ensuite de se rendre sur espace abonné (mobile.free.fr/account/monODR) et de saisir le numéro IMEI du smartphone présent sur l’étiquette du coffret ou sur la facture. Les souscripteurs disposent de 30 jours à compter de la date de leur commande pour adresser leur demande de remboursement.