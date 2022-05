SFR propose un forfait bon plan avec une bonne enveloppe data pour 10 euros par mois

C’est assez rare pour le noter, SFR, l’opérateur au carré rouge propose une offre sur l’un de ses forfait mobile.

Voila une offre intéressante disponible sur le site de SFR. En effet son forfait 4G+ offrant 80 Go d’internet est disponible en promotion pour une durée de 12 mois. Tour d’horizon de cette offre bon plan.

Profitez de ce forfait offrant 80 Go d’internet mobile en France métropolitaine pour 10 euros par mois durant 12 mois. Au-delà, ce forfait sans engagement sera facturé 30 euros par mois ou 25 euros par mois pour les clients box. Ce forfait intègre évidemment les appels et SMS illimités depuis la France vers tous les fixes et mobiles de France métropolitaine et des DOM. Côté MMS, ces derniers sont illimités en France métropolitaine.

Pour les voyageurs, cette offre permet de bénéficier de 80 Go d’internet mobile depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre. Ainsi que des appels illimités, SMS & MMS illimités depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre.

A noter que lors de la commande, il faudra régler 1 euros pour la carte SIM triple découpe ou l’E-SIM et que 10 euros seront facturés sur la facture suivante pour les frais de mise en service SIM.