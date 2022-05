Free lance officiellement ses offres fibre sur un réseau d’envergure d’Orange

Free propose dès aujourd’hui ses offres fibre à plus de 200 000 logements desservis par le RIP Gironde Haut Méga.

C’est la première officialisation de l’année 2022, et pas des moindres. Après une longue période de négociations et un accord trouvé l’été dernier, Free annonce ce 10 mai commercialiser ses offres fibre sur le réseau d’initiative publique Gironde Haut Méga. Afin de marquer le coup, Maxime Lombardini, vice-président de la maison-mère de Free est présent ce matin à Canéjan aux côtés de Jean-Luc Gleyze, président du département de la Gironde, pour une prise de parole autour de cette arrivée.

Opéré par Orange, ce RIP couvre aujourd’hui plus de 250 000 prises raccordables sur les 500 000 qu’il comptera d’ici 2025. Dès aujourd’hui, l’opérateur de Xavier Niel propose pour sa part ses offres Freebox en fibre optique à plus de 200 000 logements répartis sur 300 communes. Gironde Haut-Méga construit chaque mois plus de 8000 prises, et 425 km de fibre optique soit 38 000 kilomètres de réseau d’ici 2025.

“A terme, nous serons présents sur l’ensemble des prises déployées par Gironde Haut Méga. En zone privée, sur ce département, les offres Fibre Free sont par ailleurs déjà disponibles sur l’ensemble des logements déployés dans l’agglomération de Bordeaux Métropole et sur la ville de Libourne soit 508 000 logements”, précise Free.

Le FAI illustre ainsi encore un peu plus sa volonté d’être présent sur les réseaux déployés à l’initiative des collectivités. En 2022, Free prévoit de lancer ses offres sur 25 nouveaux RIP. A défaut d’officialisations, l’opérateur multiplie actuellement les pré-ouvertures en particulier sur les réseaux exploités par Xp Fibre de SFR.