L’un des plus gros vendeurs de box IPTV en Europe vient de tomber

La semaine dernière, plusieurs sites de téléchargement illégal ont fermé leur porte. Désormais c’est un vendeur de box IPTV qui est tombé.

L’association BREIN a annoncé la fin des services proposés par l’un des plus gros vendeurs de box IPTV en France. Nommé All-in-One-Premium-TV, ce site permettait d’acheter des box IPTV intégrant un abonnement permettant l’accès à des milliers de chaines payantes et d’accéder à du contenu piraté en streaming. Un abonnement facturé seulement 20 euros par an donnant donc accès à des services facturés plus de 100 euros par mois par la voie légale. Parmi ces chaînes payantes on retrouve Canal+, BeIn Sports ou encore OCS et même Netflix pour les services de streaming.

Pour les abonnés ayant acheté ce dispositif, la coupure a été nette et aucun recours n’est évidemment possible pour ces derniers. Les autorités n’indiquent pas le nombre de personnes impactées mais le site vendait des box dans le monde entier. L’administrateur de ce site a été identifié par BREIN et mis en demeure de stopper ses activités. Pas de résistance pour ce dernier, il a accepté de lui même d’y mettre fin et a transmis l’ensemble des données de son entreprise à l’association. En coopérant ce dernier évité une procédure judiciaire mais écope tout de même d’une amende s’élevant à 2500 euros.

Source : GNT