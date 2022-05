Freebox Pop : découvrez à quoi ressemblera la nouvelle interface Android 10

Actuellement en bêta-test, Android 10 se dévoile sur la Freebox Pop.

Lancée durant l’été 2020 sous Android 9, la Freebox Pop va migrer prochainement vers Android 10. Testée actuellement pour certains abonnés inscrits à un programme dédié déployé début mai, cette nouvelle version apportera comme nouveauté majeure aux clients Pop et Delta Pop, un nouveau launcher made-in-Free venant remplacer l’actuelle interface de l’OS de Google. Les développeurs de l’opérateur l’ont d’ores et déjà annoncé, ce dernier sera plus simple et se concentrera sur l’affichage des applications en les réorganisant par dernier usage pour y accéder plus rapidement.

Et c’est bien le cas, en atteste un premier aperçu repéré sur Twitter. Au jeu des différences, on notera l’intégration d’un bandeau présentant les promotions en cours sur la Freebox, et une mise en exergue des applications de manière plus claire et catégorisée. Les applications Free comme Oqee, Free Ligue 1 et Diagnostics sont mises en évidence, ainsi que les apps partenaires comme Netflix, Prime Video, myCanal, Disney+ et Apple TV+ dont les trois premiers mois sont actuellement offerts. Autre nouveauté, la possibilité de changer de profil d’Oqee directement via le launcher.

Le nouveau launcher de Free sous Android 10 (TiinoX83)

Reste à savoir si Free conservera le système de recommandations de contenus basé sur les applications mises en avant dans l’actuel barre latérale à gauche. Sur ce premier aperçu, ce menu semble avoir été supprimé.

L’actuelle interface Android 9 de la Freebox Pop