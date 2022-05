Oqee : Free corrige un bug gênant sur Smart TV Samsung

Comme promis, une nouvelle version d’Oqee corrigeant des problèmes autour des enregistrements est actuellement déployée par l’opérateur sur Tizen OS.

Fini les enregistrements tronqués sur Smart TV Samsung. Après avoir été alertés par plusieurs retours d’utilisateurs, les développeurs ont mis au point une nouvelle mise à jour d’Oqee sur les téléviseurs connectés du géant sud-coréen pour corriger des erreurs concernant les marges d’enregistrements.

Avec cette nouvelle version estampillée 1.0.140-6 , lorsque vous programmerez l’enregistrement de votre programme favori, les marges seront désormais indiquées en minutes au lieu de secondes. De plus, les développeurs annoncent avoir corrigé la marge par défaut de 15min quand le programme commence dans moins de 15min. Les enregistrements démarrant trop tard ou se finissant trop tôt devraient donc être de l’histoire ancienne.

Pour rappel, Oqee sur Smart TV Samsung est disponible pour tous les abonnés Freebox détenant un appareil compatible (sous Tizen OS 4 ou version supérieure et un modèle datant de 2018 ou plus récent). Pour s’assurer que votre téléviseur est bel et bien compatible, vous pouvez lire notre article vous indiquant la marche à suivre.