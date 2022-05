Abonnés Freebox : Oqee apporte des précisions sur plusieurs couacs rencontrés

Pas de sous-titres, des enregistrements tronqués… Quelques problèmes persistent sur Oqee et Free répond aux abonnés mécontents.

Les développeurs d’Oqee s’attellent à proposer de nouvelles versions de l’application avec des nouveautés, mais certains bugs peuvent émerger. Sur son site d’assistance dédié, Free apporte quelques réponses pour faire patienter en l’attente d’une résolution.

Plusieurs témoignages émergent expliquant par exemple l’absence de sous-titres sur certaines chaînes, comme TFX, TMC ou encore les antennes régionales de France 3. Pour ces dernières, les développeurs affirment que le problème provient des flux utilisés par Oqee et fournis par France Télévisions qui ne permettent tout simplement pas de diffuser les sous-titres. Si vous rencontrez le problème sur d’autres chaînes, il vous est conseillé de tout d’abord vérifier avant sis les sous-titres sont bels et bien disponibles sur la TNT. Vous pouvez ensuite l’indiquer dans un post sur l’assistance Oqee, en indiquant clairement le nom du contenu concerné et la chaîne bien sûr.

Cet appel à témoignage vient du fait que les développeurs n’ont “pas la possibilité de vérifier la programmation des sous-titres sur les programmes communiqués et anciens” précédemment relevés par les abonnés touchés, ils demandent ainsi des contenus plus récents. Il ne faut donc pas hésiter à communiquer immédiatement lorsque le problème apparaît. Pour rappel, vous pouvez utiliser votre compte Google ou twitter pour vous inscrire sur le site de l’assistance, ou une adresse mail classique, afin de poster dans l’onglet communauté.

Un autre problème touche les abonnés Freebox utilisant Oqee sur Smart TV Samsung et désirant programmer des enregistrements sur leur téléviseur. L’application déployée sur Tizen OS ne prend en effet pas en compte les marges d’enregistrement, pouvant donc donner lieu à des situations où le début du programme ou sa fin se retrouve absente du fichier final quand le programme ne commence pas à l’heure. Un souci rencontré peu importe la manipulation réalisée pour programmer l’enregistrement. Gaëlle, de l’assistance, confirme que le souci est en cours de traitement et qu’un ticket a été créé, les équipes d’Oqee sont actuellement en train de travailler sur un correctif.