Cdiscount Mobile lance trois forfaits à moins de 10 euros pas seulement la première année

Cdiscount Mobile dégaine trois forfaits 4G à petit prix. Ils coûtent moins de 10 euros par mois. Dont un avec une belle enveloppe data.

Jusqu’au 9 mai 2022, Cdiscount Mobile commercialise trois forfaits 4G sans engagement à petit prix dans le cadre des “French Days”. Des forfaits 10, 60 et 100 Go (débits ajustés au-delà) reviennent ainsi à 4,99, 6,99 et 9,99 euros par mois sans limite de durée dans le temps. Ils intègrent les appels, SMS et MMS illimités, ainsi qu’une connexion internet allant de 8 Go à 12 Go pour le roaming depuis l’Europe et les DOM selon le forfait sélectionné.

Pour ces trois forfaits mobiles, la carte SIM triple découpe est à payer au moment de la commande et coûte 10 euros.