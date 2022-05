La Freebox Pop va passer à Android 10, à quels changements s’attendre ?

L’opérateur de Xavier Niel a lancé la semaine dernière un programme de bêta-test pour le déploiement à venir d’Android 10 sur son player Pop. Mais qu’apportera cette nouvelle version de l’OS de Google ?

Une mise à jour du système d’exploitation du player Pop est à prévoir prochainement et pour ceux ne suivant pas forcément l’actualité des versions d’Android TV, les nouveautés intégrées peuvent être inconnues. S’il ne faut pas s’attendre à une grande révolution de l’utilisation de votre décodeur, il convient de revenir plus en détail sur les ajouts d’Android 10 par rapport à Android 9.

Android TV 10 apporte majoritairement des améliorations de sécurité et de performances comparées à sa prédécesseure. Cet OS apporte notamment une mise en conformité avec la norme TLS, protocole de sécurisation des échanges par réseau informatique. De plus, Android 10 inclut le renforcement de plusieurs zones critiques de sécurité de la plate-forme. La plus grosse nouveauté, qui reste assez technique est l’intégration de l’ADT-3 permettant aux développeurs de créer et de tester les implémentations d’applications Android TV sur Android 10 avant le déploiement. De quoi permettre, pour les utilisateurs, d’accéder à des mises à jour d’applications plus stables et d’éviter de trop gros couacs lors d’un update.

Les développeurs Freebox ont également annoncé une liste de nouveautés apportées par Android 10. La plus marquante pour l’utilisateur lambda sera bien sûr l’inclusion d’un nouveau launcher made-in Free, plus simple et se concentrant sur afficher les applications en les réorganisant par dernier usage pour y accéder plus rapidement. Dans cette nouvelle mouture, l’appui long sur le bouton Free permettra de stopper toutes les applications, une fonction bien pratique que les développeurs invitent cependant à utiliser “avec parcimonie”.

Le support du chromecast en veille profonde sera amélioré, et la mise en veille sera revue pour réduire la consommation électrique. Une option est également prévue pour conserver le 5V allumé sans devoir désactiver la mise en veille profonde, une fonctionnalité utile pour les TV annonçant l’état HDMI de votre player, ou pour avoir un équipement allumé en permanence en USB relié à la Pop. Notons d’ailleurs l’affichage explicite de l’impact électrique de la désactivation de la veille profonde et la réduction du nombre de réveils lorsque cette dernière est activée. Les développeurs prévoient également quelques corrections de bugs, notamment sur le HDCP.

Les audiophiles pourront également profiter d’un pilote audio alternatif à activer dans les paramètres qui permet de faire du passthrough de PCM 2CH DTS, DTS-HDMA, DTS-HDMR, Dolby TrueHD, Dolby Atmos in TrueHD, Dolby Digital+, Dolby Atmos in Digital+, DTS:X. Une option sera également ajoutée pour que les contenus stéréo sortants ne soient plus forcés en 5.1 et puissent donc sortir en Dolby stéréo. Pour rappel, le programme de bêta-test est ouvert sur le bugtracker de l’opérateur.