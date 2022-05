Les internautes se lâchent sur les réseaux sociaux : la 5G de Free Mobile se partage entre amis, faire des scoubidous avec un câble cuivre d’Orange

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Le réseau cuivre, bientôt la fin d’une époque, alors pourquoi pas en faire des scoubidous ? Cette chargée d’Affaires Aménagement de réseaux FTTH FTTO xDSL d’Orange explique qu’il y a “un sens de lecture du câble régit par une combinaison de couleurs que les techniciens connaissent par coeur pour retrouver chaque client du 1er au 448ème sur cet exemple”.

Quand l’opérateur d’infrastructure Covage se prend pour Obi-Wan Kenobi, le réaction négative ne se fait pas attendre.

C'est chouette les petites blagues sur Twitter, mais me voici à presque 3 semaine sans connexion, des techniciens incapables de rétablir quoique ce soit et personne ne rappelle pour un nouveau rdv quand on doit me rappeler. Commencez par faire votre travail avant de fanfaronner. — AxL (@axlpunx) May 6, 2022

WTF : qui a compris ? Pauvre Freebox Révolution.

La vanne est sympa mais explique mtn pq ils sont sur une freebox stp https://t.co/1gyomzUp7Z — Kaddou (@iamkadd) May 8, 2022

Ce n’est pas toujours la faute des opérateurs. Ce joueur Fifa de la team Vitality, club leader de l’esport en Europe, en atteste.

Je viens à peine d’installer la box 4G Bouygues Telecom et au bout de 2min sur le jeu j’ai toujours le bug.

J’ai changé de box orange, changer tous les câbles, changer de ps5 et tester avec une box d’un autre opérateur, y’a plus rien à faire j’ai tout essayé.

Bande de clown EA pic.twitter.com/Tk4bjY1As7 — Corentin Chevrey (@Vitality_RocKy) May 8, 2022

Quand la 5G de Free Mobile est placée sous le signe de la fraternité, tout le monde y trouve son compte.