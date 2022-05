Free commence à lancer ses offres fibre sur un nouveau réseau d’importance

Et un de plus, Free commence à déployer ses offres fibre sur un nouveau réseau d’initiative publique, celui de THD 64.

De premières Freebox sont à présent éligibles sur le RIP des Pyrénées-Atlantiques, opéré par SFR. Les premières communes concernées sont Ciboure, Urrugne, Saint Jean de Luz, Hendaye, Biarritz, ou encore Guéthary. Au total ce sont 296 communes qui sont déjà couvertes par le réseau fibre de THD 64, et qui vont donc être progressivement investies par Free. Actuellement on compte 119 106 prises déjà construites et 226 490 le seront sur tout le territoire à l’horizon 2023.

La carte du RIP THD64 :

Pour savoir si vous êtes désormais éligibles à la fibre de Free, vous pouvez tester votre adresse sur la page https://www.free.fr/freebox/carte-fibre-optique/

Merci à @julnath