Android : gare aux antivirus gratuits, certains sont une vraie menace pour la sécurité de votre smarpthone

Vouloir protéger son smartphone est une intention louable, mais qui peut se retourner contre vous.

Sur Android, le choix est très large en ce qui concerne les applications sur le Play Store, mais le problème, c’est que toutes ne vous veulent pas du bien. Même celles qui se targuent de vouloir vous protéger. Cybernews a réalisé une étude se penchant sur une quarantaine d’applications antivirus gratuites pour smartphones et tablettes et malheureusement aucune application testée ne protège votre smartphone. Pire encore : certaines s’avèrent représenter une vraie menace.

En se basant sur un échantillon de 40 applications, téléchargées au total 918 millions de fois donc assez populaires, Cybernews a ainsi observé plusieurs comportements pour le moins suspects de ces dernières. La plupart contiennent plusieurs trackers observant vos activités en ligne et préférences, dans un but de revente. La moitié de la liste en compte plus de 10. Pour la protection de la vie privée, on repassera.

Même du point de vue de l’utilité directe de ces antivirus, une seule dépasse à peine le score de 50% d’efficacité contre les menaces : Keep Clean Cleaner, Antivirus et elle contient tout de même 16 trackers. Certaines applications comme Dr.Capsule Antivirus , Cleaner, GO Security, AntiVirus / AppLock / Booster, Virus Hunter 2021 Virus Scanner and Phone Cleaner, AVC Antivirus & Virus Cleaner,

Fancy Booster – Cleaner / Antivirus & Speed Up, et Phone Junk ou encore Clean Master contiennent même des liens malicieux. A désinstaller rapidement donc.

Il convient donc d’éviter les antivirus présents dans la liste ci-dessous :

Keep Clean Cleaner, Antivirus

Fancv Booster – Cleaner, Antivirus & Speed Up

Clean Guard Phone Cleaner

APUS Security Antivirus Master

FileMaster Manage&Power Clean

Phone Security – Antivirus, Cleaner, Booster

Dr.Capsule Antivirus, Cleaner

Phone Junk – Clean Master

JioSecuritv Mobile Securitv & Antivirus

Antivirus – Cleaner + VPN

One Security Antivirus, Clean

PoMelo File Explorer & Cleaner

One Booster Antivirus and Cleaner

Antivirus One – Virus Cleaner

Phone Cleaner – Virus cleaner

Virus Hunter 2021 Virus Scanner and Phone Cleaner

Fancy Battery – Battery Saver, Booster, Cleaner

Super Clean-Master of Cleaner

VG Kè°M-.MA© Web SDK

Smart Clean-Booster,Cleaner

Antivirus And Virus Cleaner Lock

Antivirus, Virus Cleaner, Booster – Fancy Security

Fancy Cleaner – Boost, Cleaner

Antivirus – Virus Cleaner

Powerful Phone Cleaner – Cleaner & Booster

Memory cleaner Speed booster and junk removal

GO Security – AntiVirus, AppLock, Booster

CPU Cooler – Antivirus, Clean

Virus Remover – security apps, booster, cooler

SHAREit Lite – Share and File Transfer, File Manage

AVC Antivirus & Virus Cleaner

Smart Security

Phone Cleaner, Booster, Master

Super Antivirus – Clean Virus

Security Antivirus – Max Cleaner

Smart Cleaner

Nova Security – Virus Cleaner

Safe Security – Antivirus, Booster, Phone Cleaner

source : via Presse-Citron