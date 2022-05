Clin d’oeil : pour fibrer les Français, Orange se mouille dans tous les sens du terme

Habitué à prendre le large pour des opérations d’envergure internationale, Orange Marine se mouille cette fois pour apporter la fibre aux habitants de l’ïle de Groix dans le golfe de Gascogne, au large de la côte sud de la Bretagne.

“Débutés mi-février, les travaux de renouvellement d’un ancien câble sous-marin qui alimentait l’île de Groix en électricité depuis près de quarante ans se poursuivent sous la direction d’Enedis en partenariat avec Orange. La filiale d’Orange spécialisée dans le déploiement de câbles sous-marin, Orange Marine, a assuré le chantier de préparation de fonds marins et la pose du câble en mer”, a annoncé le 4 mai l’opérateur historique.

Le duo assure les opérations de branchement technique sur les stations d’atterrissement des deux côtés de ce câble de 7,5 km de long. Cette dernière phase des travaux s’achève actuellement. La mise en service est prévue d’ici fin mai, date à laquelle les habitants de l’île pourront basculer vers la fibre.

Cette opération de renouvellement représente un coût de 4 millions et demi d’euros d’investissement, dont 87,5% sont financés par Enedis et 12,5 % par Orange. Côté technique, le câble hybride utilisé a la particularité de contenir 3 câbles en cuivre pour la distribution du courant (Enedis) et 48 fibres optiques. “Pesant 220 tonnes et mesurant 7,5 kilomètres d’un seul tenant, 10 mois ont été nécessaires pour sa fabrication”, précise Orange.

En amont de l’arrivée de ce câble, Orange a déployé depuis 2019 plus de 60km de fibre, 9 armoires de rues et 13km de tranchées pour apporter la fibre aux habitants.