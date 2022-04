Orange va lancer un abonnement plus cher et très haut de gamme avec sa Livebox 6

Une offre fibre plus onéreuse qui serait la seule à inclure sa nouvelle Livebox 6.

Que prépare Orange ? L’opérateur historique a en effet annoncé qu’il présenterait sa toute nouvelle box, dont le design a déjà fuité sur le net, le 6 avril prochain. D’après les informations de MacGeneration, il ne s’agirait pas de la seule nouveauté annoncée demain, puisqu’une toute nouvelle offre lui sera dédiée.

En effet, pour accompagner et proposer son nouveau bébé, Orange lancerait également Livebox Max. Une offre plus étoffée et plus chère et qui serait ainsi la seule à proposer l’accès à sa nouvelle box. La Livebox 5 resterait ainsi en commercialisation au sein des offres déjà existantes de l’opérateur. Si les débits proposés ne sont pas dévoilés, ils seraient cependant supérieurs à ceux de l’offre Up proposée actuellement par Orange à savoir 2 Gbit/s en download et 600 Mbit/s en upload.

La Livebox 6 lancée en 2020 par Orange en Espagne pourrait cependant renfermer quelques indices concernant les débits atteignables. Cette box fabriquée par Arcadyan et Sagemcom, intègre le Wi-Fi 6 double bande 4×4 5 GHz, 3×3 2,4 GHz, un processeur ARMv8 B53 dual-core 1,5 GHz avec 512 Mo de RAM, 4 ports Ethernet Gigabit, 2 ports RJ-11 pour VoIP et un port USB 3.0. Côté fibre, on retrouve un port WAN Ethernet RJ-45 de 2,5 Gigabits ou GPON (ONT intégré), selon la version. A titre de comparaison, un tel port est intégré dans l’offre Freebox Pop qui propose 5 Gbit/s partagés avec un débit allant jusqu’à 2,5 Gbit/s sur un seul appareil. Il reste à voir si Orange a fait le même choix ou voudra proposer une solution différente.

Les tarifs seraient également plus élevés que l’offre déjà premium d’Orange, à savoir 49.99€/mois après promotion, sans que l’on connaisse le prix exact. D’après nos confrères, un accompagnement du WiFi pour l’abonné serait également de la partie, faisant suite notamment au lancement d’un répéteur à destination de certains abonnés. L’opérateur confirme par ailleurs sur ses réseaux sociaux que la Livebox 6 sera présente dès le 7 avril en boutique.

Bonjour, et merci de l'intérêt que vous portez à nos offres 😊 !

Il n'y a pas de précommande, elle sera disponible dès le 7 avril. Rendez-vous le 7 pour tout découvrir 😉.

Je reste disponible et vous souhaite un bel après-midi ^Sim — Orange conseil (@Orange_conseil) April 4, 2022

Selon nos informations, le nouveau bébé d’Orange ne jouera toutefois pas la carte de la révolution. Sa conception sera encore plus éco-responsable que la Livebox 5 laquelle était déjà 100 % recyclée et recyclable. La principale évolution résidera dans l’intégration du Wi-Fi 6 voire du WiFi 6E. La gestion de l’IPV6 sera aussi l’une des nouveautés du serveur. Certaines fonctionnalités pourraient être virtualisées.