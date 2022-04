Le design de la Livebox 6 fuite sur la toile, découvrez-le

A quelque jour de sa présentation officielle, le design du nouveau modem d’Orange s’est retrouvé sur le net.

En attendant l’officialisation. L’opérateur historique présentera le mercredi 6 avril sa toute nouvelle Livebox, sixième du nom.

Un habitué des lecteurs d’Univers Freebox, Tiino, a réussi à trouver dans la base de donnée de l’INPI quelques images de ce nouveau bébé ou du moins de son serveur, après un visuel peu complet mais intriguant dévoilé mercredi dernier.

L’opérateur a bel et bien fait le choix d’une certaine verticalité avec un design carré aux coins arrondis. Des pieds sont même positionnés pour une tenue stable. On notera un revêtement particulier, semblable à du tissu sur les faces de cette box avec un simple logo de l’opérateur.

La seule résurgence de la couleur orange semble bien être sur la tranche, sur ce que l’on devine être la face de la box, opposée aux connectiques. Une fine ligne devrait ainsi s’allumer lorsque la box tourne.

Selon nos informations, le nouveau bébé d’Orange ne jouera toutefois pas la carte de la révolution. Sa conception sera encore plus éco-responsable que la Livebox 5 laquelle était déjà 100 % recyclée et recyclable. La principale évolution résidera dans l’intégration du Wi-Fi 6 voire du WiFi 6E. La gestion de l’IPV6 sera aussi l’une des nouveautés du serveur. Certaines fonctionnalités pourraient être virtualisées.

Côté caractéristiques techniques, il faudra attendre le jour-j pour connaître véritablement ce que renferme la box sous son capot. Présent en Espagne, Orange a lancé en 2020 une Livebox 6 dans le pays, de quoi donner des indices. Au-delà d’un design vertical et de matériaux à première vue similaires à la Livebox 5 d’Orange dans l’hexagone, cette box fabriquée par Arcadyan et Sagemcom, intègre le Wi-Fi 6 double bande 4×4 5 GHz, 3×3 2,4 GHz, un processeur ARMv8 B53 dual-core 1,5 GHz avec 512 Mo de RAM, 4 ports Ethernet Gigabit, 2 ports RJ-11 pour VoIP et un port USB 3.0. Côté fibre, on retrouve un port WAN Ethernet RJ-45 de 2,5 Gigabits ou GPON (ONT intégré), selon la version. Reste à savoir si Orange a décidé de mettre davantage le paquet en France à l’heure où sa Livebox 5 propose 2 Gbit/s en débits partagés.